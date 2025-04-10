Приставы Подмосковья обязали частную школу устранить нарушения пожарной безопасности

Подмосковные судебные приставы обязали частную школу исполнить решение суда и устранить нарушения требований пожарной безопасности при предоставлении услуг по дневному уходу за детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Суд по иску прокурора обязал одну из подмосковных частных школ устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные сотрудниками МЧС. Ранее по результатам проверки частного дома, в котором расположена данная школа, коммерческая организация была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, также было выдано предписание об устранении 24 выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Во исполнение данного решения суда в Чеховском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого сотрудники службы должным образом проинформировали руководство школы о начале принудительного исполнения судебного решения.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановление о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ. В связи с тем, что решение суда не были исполнены в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы обязали частную школу исполнить решение суда, вынесенное в целях защиты жизни и здоровья воспитанников. Грубые нарушения противопожарных требований при оказании услуг по дневному уходу за детьми, представлявшие реальную угрозу для безопасности детей, в том числе дошкольного возраста, были устранены.

Судебное решение исполнено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.