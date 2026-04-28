Приставы Подмосковья напомнили о проверке запрета на выезд перед праздниками

В Подмосковье в рамках 171 033 исполнительных производств действует ограничение на выезд за границу, в том числе по 3 271 делу о взыскании алиментов. Жителям региона рекомендовали заранее проверять наличие запретов через портал Госуслуг перед майскими праздниками, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В настоящее время судебные приставы Подмосковья применили ограничение на выезд из Российской Федерации в рамках 171 033 исполнительных производств. Из них 3 271 производство связано с взысканием алиментных платежей.

В преддверии майских праздников жителям региона рекомендуют уточнить, возбуждены ли в их отношении исполнительные производства и наложены ли ограничения. Сделать это можно с помощью сервисов ФССП России на портале Госуслуг.

Для проверки необходимо воспользоваться роботом «Макс», в поисковой строке ввести «Ограничение на выезд», затем выбрать опции «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд». Система отобразит информацию о наличии или отсутствии запрета в личном кабинете пользователя.

Ограничение снимается только после полного исполнения судебного решения. Процедура проходит в несколько этапов в рамках электронного межведомственного документооборота. Бумажная копия постановления о снятии ограничения и документы об оплате долга не являются основанием для пропуска через государственную границу. Поэтому проверять задолженность и урегулировать вопросы рекомендуется заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.