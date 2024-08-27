Приставы Подмосковья доставили лекарства и продукты военным РФ в Курскую область

Судебные приставы Московской области совместно с Общероссийской общественной организацией «Офицеры России» передали в Курскую область посылки для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В ГУФССП России по Московской области организовали очередной сбор гуманитарной помощи и укомплектовали для военнослужащих посылки с медикаментами, средствами личной гигиены, продуктами питания и многим другим.

Совместно с членами Красногорского отделения организации «Офицеры России» гуманитарный груз доставили военнослужащим приграничных территорий. Председатель отделения Алексей Клочков является членом Общественного совета Главного управления ФССП России по Московской области.

Сотрудники Главного управления, а также члены их семей вместе со всей страной помогают нашим защитникам в выполнении своего долга.

Слоган «Сила в единстве» сейчас является символом солидарности для всех граждан России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.