Приставы опечатали торговую галерею в Красногорске

Судебные приставы Подмосковья опечатали нестационарную торговую галерею в Павшинской Пойме по решению Красногорского городского суда и запретили ее эксплуатацию. Объект признали несоответствующим требованиям законодательства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Красногорский городской суд принял обеспечительные меры по иску администрации горокруга к столичной предпринимательнице. Суд запретил использовать нестационарный торговый объект и совершать с ним какие-либо сделки. Исполнительный лист немедленного исполнения поступил в районное отделение судебных приставов, после чего было возбуждено исполнительное производство.

В ходе проверки установили, что торговая галерея расположена в охранной зоне водопровода и на напорной канализации. Объект препятствовал обслуживанию инженерных сетей и не соответствовал требованиям действующего законодательства, в том числе в сфере благоустройства. В связи с этим администрация округа обратилась в суд.

Судебные приставы опечатали и опломбировали все павильоны галереи, а также ознакомили должника с процессуальными документами. Предпринимательницу предупредили об административной ответственности по статье 17.14 КоАП РФ и уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Соблюдение обеспечительных мер находится на контроле сотрудников районного отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.