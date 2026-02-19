Приставы обеспечили безопасность 19,5 тыс заседаний в Подмосковье

Судебные приставы Подмосковья в 2025 году обеспечили безопасность 19,5 тысячи судебных заседаний и предотвратили тысячи нарушений в зданиях судов региона, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудники по обеспечению установленного порядка деятельности судов несут службу в 74 зданиях судов общей юрисдикции и 253 зданиях судебных участков мировых судей. Они обеспечивают безопасность судей, участников процессов и посетителей.

В 2025 году при осуществлении пропускного режима приставы выявили 7 835 запрещенных к проносу предметов. Среди них — газовые и травматические пистолеты, патроны, электрошоковые устройства, газовые баллончики, сигнальные ракетницы, топоры, клинки скрытого ношения и ножи.

«В прошлом году судебные приставы по ОУПДС при осуществлении пропускного режима в зданиях судов обнаружили у посетителей 7 835 запрещенных к проносу предметов», — прокомментировал заместитель руководителя Главного управления, курирующий данное направление, Григорий Столяров.

При исполнении обязанностей сотрудники выявили и пресекли 1 735 административных правонарушений, принудительно доставили в суды 1 651 гражданина и 2 760 должников — к судебному приставу-исполнителю и дознавателю. При содействии органам внутренних дел задержан 201 человек, скрывавшийся от дознания, следствия или суда, из них 34 — за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации препровождены около 3 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, работавших в Московской области без разрешения. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.