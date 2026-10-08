Прислали венок от Андрея Малахова: люди собрались на прощание с Кашпировским

У прощального зала на Троекуровском кладбище люди собираются, чтобы проводить в последний путь психотерапевта Анатолия Кашпировского, передает корреспондент РИАМО.

Люди несут цветы и траурные венки к специальному залу на Троекуровском кладбище.

На прощание также прислали венок с траурной лентой с надписью: «От Александра Митрошенкова и Андрея Малахова».

Панихида по Кашпировскому пройдет в закрытом формате.

Анатолий Кашпировский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Огромную популярность ему принесли телевизионные сеансы психотерапии. Программы показывали по Центральному телевидению СССР в 80-е годы.

Сам Кашпировский свои методы лечения объяснял «подключением к „биокомпьютерам“ в телах людей» и «пробуждением матрицы памяти нормы». Во время «целительных» шоу самые внушаемые из зрителей в зале впадали в транс, падали на пол или начинали кружиться в проходах между креслами под одобрительные слова Кашпировского: «Забудьте обо всем, прислушивайтесь к процессам в вашем организме, там будет происходить движение, которое запустит системы оздоровления».

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