«Пришельцы» вытесняют прежних обитателей и «оккупируют» Байкал

Ученые заметили новые виды растений у озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятии. Они вытесняют те, которые росли там раньше, сообщает « Царьград ».

«Пришельцы» были завезены на берега Байкала людьми. Особенная угроза исходит от инвазивных видов. Они выживают прежние растения, захватывают луга, леса и болота.

Коренная флора вытесняется. Уникальная среда Байкала меняется.

Наиболее агрессивными видами растений оказались бодяк полевой, зубчатка обыкновенная, конопля посевная, ромашник непахучий, башенница голая и земляника ананасная.

Суммарно ученые увидели 18 новых видов растений на Чивыркуйском перешейке на Байкале. Большая часть видов образовалась из-за действий людей.

При этом редкие растения, которые находятся в Красной книге Бурятии, не сталкиваются с проблемами. Например, кизильник Тюлиной, верблюжка курчавокрылая и иные охраняемые представители флоры не находятся под угрозой исчезновения.

