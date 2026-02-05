«Пришельцы» вытесняют прежних обитателей и «оккупируют» Байкал
Ученые заметили новые виды растений у озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятии. Они вытесняют те, которые росли там раньше, сообщает «Царьград».
«Пришельцы» были завезены на берега Байкала людьми. Особенная угроза исходит от инвазивных видов. Они выживают прежние растения, захватывают луга, леса и болота.
Коренная флора вытесняется. Уникальная среда Байкала меняется.
Наиболее агрессивными видами растений оказались бодяк полевой, зубчатка обыкновенная, конопля посевная, ромашник непахучий, башенница голая и земляника ананасная.
Суммарно ученые увидели 18 новых видов растений на Чивыркуйском перешейке на Байкале. Большая часть видов образовалась из-за действий людей.
При этом редкие растения, которые находятся в Красной книге Бурятии, не сталкиваются с проблемами. Например, кизильник Тюлиной, верблюжка курчавокрылая и иные охраняемые представители флоры не находятся под угрозой исчезновения.
