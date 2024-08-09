Приоритетные проекты для реализации определили жители Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе прошел еще один форум «День соседей», основной идеей которого является выбор лучших инициатив для развития округа. На этот раз мероприятие состоялось в поселке Дрожжино, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На форуме собрались более трехсот человек, многие из которых уже участвовали в предыдущих обсуждениях инициатив в своих дворах.

Активные горожане представили ряд предложений для улучшения своего двора, микрорайона и всего Ленинского городского округа. Часть этих предложений уже воплощена в жизнь.

Так, на основании пожеланий жителей в Ленинском городском округе выполнены следующие инициативы:

строительство школы на 1500 мест в ЖК «Восточное Бутово»,

обустройство дополнительных парковочных карманов,

регулярная эвакуация автотранспортных средств.

Необходимо выполнить:

ремонт скейт-парка в Боброво,

озеленить территорию вдоль проезжей части по улице Лесной в Боброво,

открыть детский сад на 325 мест в ЖК «Восточное Бутово»,

установить камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» в рабочем поселке Бутово,

запустить маршруты «Дрожжино-Видное» и «ЖК „Бутово-парк“ — Видное»,

обустроить дополнительные парковочные карманы в рабочем поселке Боброво,

увеличить количество подвижного состава на маршруте № 1201,

взять на обслуживание пешеходный переход в ЖК «Бутово-парк»,

отремонтировать или заменить детские игровые площадки по всей территории рабочих поселков Бутово, Дрожжино, Боброво, в жилых комплексах «Бутово-парк», «Бутово-парк 2», «Восточное Бутово»,

передать дворовые территории рабочих поселков Бутово, Дрожжино, Боброво, ЖК «Бутово-парк», «Бутово-парк 2» и «Восточное Бутово» в муниципальную собственность.

В ходе форума было проведено голосование для определения приоритетных инициатив. Жители своим голосом помогут установить очередность выполнения проектов: чем больше голосов получит конкретное предложение, тем выше оно должно быть в списке. Результаты голосования будут доведены до всех участников посредством домовых чатов.

Кроме того, перед началом мероприятия жители смогли задать волнующие вопросы представителям коммунальных и ресурсоснабжающих служб. Подобные форумы будут продолжатся в Ленинском городском округе и в следующие недели.

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