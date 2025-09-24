«Примитивный язык»: Милонов оценил количество мата в России

Спикер Госдумы Виталий Милонов заявил, что русскоязычные люди в России стали толерантнее относиться к мату, но это необходимо менять, сообщает Газета.ru .

«Мат — это примитивный язык. И да, он эмоциональный. Иногда легче на нем разговаривать, но все-таки держать себя лучше в чистоте: руки можно не мыть, ноги можно не мыть, будешь вонять», — сказал Милонов.

Ранее Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, согласно которому с 2008 года использование нецензурной лексики расширилось: лишь 23% населения избегают мата, в то время как прежде эта цифра составляла 36%.

Ежедневно ругаются 34% россиян, констатируют исследователи: это демонстрирует рост на 14% по сравнению с показателями семнадцатилетней давности.

Ранее Милонов предложил запретить браки между двоюродными братьями и сестрами, как это недавно сделали в Азербайджане.

