Приложение Rutube исчезло из магазина App Store

Пользователи iPhone заметили, что в магазине AppStore больше нет приложения Rutube для просмотра видео, которое в последние два года было доступно ограниченному списку стран, пишет РБК .

Впервые Apple потребовала удалить российское приложение еще в августе 2022 года, но добиться желаемого результата, судя по всему, смогла только сейчас. Пользователи iPhone заметили, приложения Rutube больше нет в доступе для скачивания.

При этом в GooglePlay его все еще можно скачать и установить.

Rutube является частью «Газпром-Медиа-Холдинга».

Видеохостинг подтвердил, что его приложение временно заблокировано в App Store. Сервис работает над решением проблемы.