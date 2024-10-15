Приложение «Добродел» Подмосковья получило национальную премию

Мобильное приложение «Добродел» стало победителем национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2024» в номинации «Технологический суверенитет». Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В «Доброделе» собраны все цифровые сервисы и услуги Московской области: электронные госуслуги, запись к врачу, в МФЦ, на кружки и секции, спортивные мероприятия, электронный дневник, лучшие места для отдыха и туризма, оплата «коммуналки» и все документы, которые всегда под рукой. Также в приложении можно сообщить о проблеме, узнать график отопления и получить другую полезную информацию.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

В 2024 году прошел 4 сезон премии «КулибИТ». Участниками конкурса стали российские компании и проекты в различных областях экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.