Прилетела и погибла: почему комета C/2025 K1 (ATLAS) превратилась в пыль
Фото - © Dimitrios Katevainis/Flickr.com
Комета C/2025 K1 (ATLAS) разрушилась при столкновении с Солнцем 2 февраля. Почему это произошло, сообщает atas.info.
Ученые увидели полный распад кометы C/2025 K1 (ATLAS) с помощью телескопа Gemini North. Выяснилось, что небесное тело являлось нестабильным «скоплением» ледяных масс и космической пыли. У ее структуры не было достаточной прочности для преодоления суровых условий космоса рядом с Солнцем.
Последним этапом жизни кометы стало 8 октября прошлого года. Тогда небесное тело прошло через критически важную точку собственного пути — перигелий.
В то время слабое ядро кометы пережило мощное притяжение Солнца. Оно оказалось под сильным давлением солнечного ветра, постоянного потока высокоэнергетических заряженных частиц. Из-за этого рокового сочетания сил произошло разрушение непрочной конструкции космического тела.
