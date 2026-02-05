Прилетела и погибла: почему комета C/2025 K1 (ATLAS) превратилась в пыль

сегодня в 18:04

Комета C/2025 K1 (ATLAS) разрушилась при столкновении с Солнцем 2 февраля. Почему это произошло, сообщает atas.info .

Ученые увидели полный распад кометы C/2025 K1 (ATLAS) с помощью телескопа Gemini North. Выяснилось, что небесное тело являлось нестабильным «скоплением» ледяных масс и космической пыли. У ее структуры не было достаточной прочности для преодоления суровых условий космоса рядом с Солнцем.

Последним этапом жизни кометы стало 8 октября прошлого года. Тогда небесное тело прошло через критически важную точку собственного пути — перигелий.

В то время слабое ядро кометы пережило мощное притяжение Солнца. Оно оказалось под сильным давлением солнечного ветра, постоянного потока высокоэнергетических заряженных частиц. Из-за этого рокового сочетания сил произошло разрушение непрочной конструкции космического тела.

