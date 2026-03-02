Прилавки опустели: жители Дубая сметают продукты в магазинах

Жители Дубая продолжают активно сметать с полок магазинов продукты. Уже в середине дня еды нет в супермаркетах, хотя ее завозят ежедневно в 9 утра, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

В магазине Spinneys Dubai Hills люди скупают мясо, рыбу и готовую еду. При этом очередей нет, но жители активно пользуются услугами курьеров, чтобы даже не выходить из дома.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной.

