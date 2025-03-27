Приют «Теплый прием» в Химках помог более 1,5 тысячам человек

Более семи лет приют «Тёплый приём» в Химках помогает людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе округа.

Благотворительный проект открыли в 2017 году, одновременно здесь могут проживать 70 человек. За это время более 1,5 тысячи подопечных приюта получили безвозмездную помощь специалистов.

Приём постояльцев осуществляется через мобильную службу, автобус милосердия и уличные социальные организации.

Основная задача приюта – возвращение бездомных людей к повседневной жизни в обществе. Волонтёры помогают восстановить документы и найти работу. Для подопечных проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников.

«Не сложно накормить человека, одеть, восстановить паспорт и даже изготовить протезы. Дать человеку новый смысл жизни – самая сложная и важная задача благотворительного проекта», – рассказал директор приюта Илья Кусков.

В 2023 году при поддержке Фонда Президентских грантов приют открыл первую в России кожевенную мастерскую для обучения бездомных людей. Под руководством опытного кожевника постояльцы обучаются новой профессии. Они учатся шить кожаные сумки, ремни, кошельки и другие изделия. Вырученные деньги идут на оплату труда самих мастеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.