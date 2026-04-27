Приют Богородского округа представил питомцев на акции «Белый Бим»

Ногинский муниципальный приют для животных 26 апреля представил своих подопечных на презентации Всероссийского фестиваля-акции «Белый Бим» в Павловском Посаде. Мероприятие прошло в рамках юбилейного кинофестиваля «17 Мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор приюта Юлия Бросалина вместе с питомцами приняла участие в выставке-пристройстве бездомных животных, организованной фондом «Дарящие надежду» и Ногинским муниципальным приютом. В программе также прошли мастер-класс по обращению с животными и фотовыставка «Дарящие надежду». Акция посвящена ответственному отношению к животным и популяризации гуманного обращения с ними.

Фестиваль «17 Мгновений…», который возглавляет актриса и кинопродюсер Анна Тихонова, помимо кинопоказов поднимает важные социальные темы.

«У фестиваля „Белый Бим“ должна быть не только культурная составляющая, а огромный социально-общественный резонанс в области защиты животных, который приведет к созданию новых прогрессивных законов. Пока, к сожалению, эти вопросы в нашей стране не в приоритете», — отметила Анна Тихонова.

На презентации также рассказали историю собаки по кличке София. Щенка приобрели через интернет, после чего животное оказалось в неблагополучных условиях и попало в приют в тяжелом состоянии. Благодаря помощи неравнодушных людей София восстановилась, обрела заботу и новую жизнь.

Напомним, в 2018 году в России приняли федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Документ закрепил статус животных как существ, способных испытывать боль и страх, и стал важным шагом в развитии системы их защиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.