Приятно тереться: у миллинеалов появился фетиш-тренд на болоньевые пуховики

Соцсети охвачены трендом на болоньевые пуховики с «самонадуванием». Миллениалы активно приобретают скупают куртки, делают фото в необычных ракурсах и делятся своими пикантными историями, сообщает SHOT .

Все началось с видеоролика, который выложила россиянка по имени Злата. Она продавала куртку, и к ней обратилась покупательница с необычным вопросом. Женщина хотела узнать, будет ли болоньевая куртка раздуваться при контакте с водой. Это было нужно, чтобы она могла использовать куртку для самонадувания и более эффективного мытья бассейна.

Такие вопросы удивили Злату, она решила поделиться историей с широкой аудиторией. В результате она получила множество комментариев, что столкнулась с болоньевой «фетишисткой».

Фетиш на болон — тренд, который популярен среди миллениалов. Они активно приобретают верхнюю одежду из синтетической ткани, вызывающую у них приятные тактильные ощущения. Некоторые даже обращаются в ателье для создания уникальных моделей. В тематических сообществах можно найти фотографии людей в болоньевых куртках, сопровождаемые откровенными комментариями.

При этом пользователи разделились на два лагеря: одни шутят над этой модой, другие выражают опасения, что могут стать жертвами фетишистов, лишившись пуховика в морозы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.