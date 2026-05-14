В Балашихе начали капремонт дома на улице Терешковой

Капитальный ремонт стартовал в доме № 5 на улице Терешковой в Балашихе. В здании 1964 года постройки уже приступили к усилению фундамента и укреплению грунта, что обеспечит безопасность дальнейших работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы начались с укрепления фундамента и грунта. От этого этапа зависит устойчивость здания и долговечность всех конструкций. После завершения подготовительных мероприятий подрядчик перейдет к ремонту фасада, кровли и инженерных систем.

«Первый этап работы у нас — укрепление фундамента и усиление грунта. Для того чтобы избежать каких-либо подвижек здания, необходимо сначала выполнить именно эти работы, а уже затем приступать к ремонту остальных систем: фасада, крыши и инженерных коммуникаций. Сейчас главная задача — обеспечить устойчивость всего здания», — отметил начальник участка Сергей Попудин.

Параллельно специалисты проведут модернизацию систем холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления. Сотрудники подрядной организации обходят квартиры, чтобы определить особенности прокладки коммуникаций и спланировать замену сетей.

В рамках капремонта обновят входные группы, отремонтируют отмостку и цоколь, заменят водосточную систему и восстановят внешний контур здания. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Дмитрий Шатилов сообщил, что перед началом работ дом прошел комплексное техническое обследование, а качество материалов и соблюдение технологий контролируют специалисты строительного контроля «ГБУ УТНКР».

Всего в 2026 году в Балашихе планируют капитально отремонтировать 251 многоквартирный дом и обновить 178 подъездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.