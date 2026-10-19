Приходится носить шарфы: жительница США получила жуткие шрамы после мезотерапии

Проживающая в США риелтор и блогер Юлия Лысенко последние три года вынуждена носить шарфы, потому что ее шея покрылась множеством шрамов после мезотерапии. Она все еще продолжает лечение, но врачи не дают гарантий, что рубцы пройдут.

Три года назад Юлия отправилась на, казалось бы, безобидную процедуру — мезотерапию лица и шеи. В ходе нее косметолог решила протестировать на пациентке новый аппарат. Однако прямо в процессе что-то пошло не так — специалист сама признала это, но все равно продолжила процедуру.

Сразу после мезотерапии Юлия заметила на лице и шее шишки от уколов. Ей заявили, что они пройдут за три дня, но даже спустя несколько недель они никуда не исчезли. Девушка снова обратилась к косметологу. Та предположила, что введенный препарат не рассосался и остался в коже. Специалист провела процедуру, чтобы исправить это, но улучшений все равно не было.

Затем блогерше провели микронидлинг — малоинвазивный метод улучшения состояния кожи за счет нанесения неглубоких проколов. Она перенесла три процедуры за год. Со временем шишки стали меньше, но все еще были заметны. На лице они полностью прошли, а вот на шее остались.

Через год после первой мезотерапии Юлия обратилась к дерматологам. Те поставили диагноз — келоидные шрамы. Оказалось, что косметолог пыталась «рассосать препарат», а проблема была в другом. Избавиться от таких рубцов крайне сложно. И те процедуры, которые Юлия делала в первый год, только ухудшали состояние ее кожи.

Спустя три года девушка все еще продолжает лечить шрамы. Она делает стероидные инъекции и лазерные процедуры. Но никто не дает гарантий, что рубцы полностью уйдут. Юлия уточнила, что делала мезотерапию у специалиста без лицензии.

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