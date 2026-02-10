«Приглючилось»: школьники смешно расшифровали стихи Пушкина

Среди опрошенных оказались 10-летние Екатерина и Агния, 12-летний Александр и другие дети. Первую девочку попросили интерпретировать стих: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

10-летняя Екатерина поняла произведение так, что Пушкин влюбился в девушку. Он назвал избранницу гением, поскольку хотел сделать ей комплимент в связи с красотой и умом.

10-летнюю Аглаю попросили прокомментировал другое произведение: «В томленьях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный…». Она допустила, что томление — утомление. Еще девочка подумала, что Пушкин устал от грусти и начал чувствовать голоса.

12-летнего Александра попросили прокомментировать произведение с такими строками: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился… Моих зениц коснулся он: отверзлись вещие зеницы…». Парень понял эти строки так, что Пушкин шел по пустыне и хотел пить. На некоем перепутье встретил серафима с шестью крыльями.

«Пушкин увидел какое-то чудовище, а может, ему приглючилось. Зеницы... О, я знаю — это глаза! Отверзлись — вот это не знаю. Может, отвалились? Вещие — это вроде предсказательные», — сказал Александр.

