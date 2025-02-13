Приемные «гостевые» семьи Подмосковья получили новые ежемесячные выплаты

С 1 января 2025 года в Московской области вступил в силу закон, который предполагает ежемесячные выплаты для приемных семей, взявших на временное воспитание ребенка до возвращения его в свою семью, либо родственникам или до момента подбора ему приемных родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Мы всегда действуем в интересах детей, и каждый из них чувствует себя комфортнее, если находится в семье, а не в учреждении. Сейчас активно развиваем в регионе «гостевое» родительство — это семьи, куда ребенок попадает только на какой-то небольшой период. Они временно заботятся о ребенке пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. С этого года мы ввели выплаты от 19 до 24 тысяч рублей ежемесячно на детей, которые поддержат такие семьи», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребенка: до 1 года — 23 756,90 рублей; от 1 до 12 лет — 18 723 рублей; от 12 до 18 лет — 19 587,68 рублей. Выплата назначается беззаявительно.

«Гостевые» семьи — это приемные семьи, прошедшие специальное обучение и имеющие стаж не менее 3 лет. Туда ребенок попадает только по желанию и находится в ней максимум 8 месяцев — именно на столько оформляется предварительная опека.

Со временем многие приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей. Все время нахождения ребенка в семье они вместе с социальными службами помогают родителям исправить негативную ситуацию дома и не потерять контакт с ребенком.

Стать приемным родителем достаточно просто. Можно электронно подать заявление для записи в Школу приемных родителей на портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.