Приемная кампания по сельскохозяйственному профилю проходит в Подмосковье

В ходе приемной кампании амбассадоры «Профессионалитета» из числа студентов техникума рассказывают о лаборатории промышленного садоводства, где осуществляется подготовка рабочих кадров по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля.

Лаборатория промышленного садоводства является важным элементом образовательного процесса техникума. Здесь студенты получают практические навыки и знания, необходимые для работы в сельскохозяйственной отрасли. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» лаборатория оснащена современным оборудованием, что позволяет готовить специалистов высокого уровня.

Амбассадоры «Профессионалитета» проводят экскурсии по лаборатории для школьников, знакомя их с возможностями и перспективами обучения в техникуме. Это способствует профессиональной ориентации школьников и популяризации федерального проекта «Профессионалитет». В ходе экскурсий школьники могут увидеть процесс подготовки специалистов, задать вопросы и получить ответы от студентов и преподавателей техникума.

Приемная кампания в Луховицком аграрно-промышленном техникуме продолжается, и все желающие могут подать документы для поступления. Техникум предлагает широкий спектр образовательных программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов для сельскохозяйственной отрасли. В рамках проекта «Профессионалитет» техникум активно сотрудничает с предприятиями региона, что позволяет студентам проходить практику и получать реальный опыт работы.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте по ссылке в разделе «Абитуриенту».

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