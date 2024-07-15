Приемная кампания по сельскохозяйственному профилю проходит в Подмосковье
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В Луховицком аграрно-промышленном техникуме активно продолжается работа приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В ходе приемной кампании амбассадоры «Профессионалитета» из числа студентов техникума рассказывают о лаборатории промышленного садоводства, где осуществляется подготовка рабочих кадров по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля.
Лаборатория промышленного садоводства является важным элементом образовательного процесса техникума. Здесь студенты получают практические навыки и знания, необходимые для работы в сельскохозяйственной отрасли. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» лаборатория оснащена современным оборудованием, что позволяет готовить специалистов высокого уровня.
Амбассадоры «Профессионалитета» проводят экскурсии по лаборатории для школьников, знакомя их с возможностями и перспективами обучения в техникуме. Это способствует профессиональной ориентации школьников и популяризации федерального проекта «Профессионалитет». В ходе экскурсий школьники могут увидеть процесс подготовки специалистов, задать вопросы и получить ответы от студентов и преподавателей техникума.
Приемная кампания в Луховицком аграрно-промышленном техникуме продолжается, и все желающие могут подать документы для поступления. Техникум предлагает широкий спектр образовательных программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов для сельскохозяйственной отрасли. В рамках проекта «Профессионалитет» техникум активно сотрудничает с предприятиями региона, что позволяет студентам проходить практику и получать реальный опыт работы.
С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте по ссылке в разделе «Абитуриенту».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.