Прием жителей в формате выездной администрации пройдет в Серпухове

16 мая в поселке Шарапова охота городского округа Серпухов пройдет открытый прием граждан в формате выездной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече жители смогут адресно задать вопросы профильным специалистам и получить обратную связь. Планируется обсуждение предстоящего ремонта дорог, а также планов на новый период.

Встреча начнется в 17:00 по адресу: ул. Школьная, д. 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

