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Прием заявок на 5-й поток «Академии инноваторов» продлится до 28 января

Подать заявку на пятый поток «Академии инноваторов» можно будет до 28 января. Это наиболее эффективный инструмент российской столицы, в рамках которого формируются стартапы и развиваются технологические виды бизнеса на ранних стадиях, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2024 году «Академия инноваторов» начала работать на международном уровне. К ней присоединяются и энтузиасты из дружественных государств. Их примерно 40.

В рамках поддержки бизнесменам предоставляют сопровождение эксперта. Он помогает окончательно доработать продукт и выйти к инвесторам или покупателям.

Главный фокус на использовании важных для инновационного развития РФ цифровых технологий. Среди них ИИ, большие данные и машинное обучение.

В программе принимают активное участие студенты университетов. Наибольшей популярностью пользуются высокотехнологичная медицина, промышленность, IT.

По результатам 2024 года к «Академии инноваторов» подключились около 25 тыс. технологических бизнесменов. Они запустили в работу около 4,2 тыс. инновационных проектов, сделали 750 стартапов, привлекли 310 млн рублей инвестиций и грантов.

Суммарная выручка компаний, которые участвуют в программе, равна примерно 450 млн рублей. Ряд проектов собираются выйти на международный рынок.