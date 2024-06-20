Выездная администрация Одинцовского округа пройдет 25 июня в Звенигороде

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Личный прием населения пройдет 25 июня 10:00 до 12:00 в территориальном управлении Звенигород в Одинцовском городском округе по адресу: г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 8, дом детского творчества города Звенигород. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в мероприятии примут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители МКУ «МЦУР», главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета от партии «Единая Россия».

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе МСУ (местное самоуправление) по ссылке.

Запись на личный прием ведется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (понедельник–четверг), с 09:00 до 15:30 (пятница), обеденный перерыв: 13:00–13:45.

В случае невозможности дозвониться по указанным телефонам необходимо звонить по телефону 8 (495) 181-90-10, доб. 7951.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.