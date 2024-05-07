Прием граждан Подмосковья проведут 23 апреля по вопросам в сфере здравоохранения
Фото - © Adobe Stock
Личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения проведут 23 апреля в министерстве здравоохранения Подмосковья, в приемной правительства Подмосковья, а также в общественных приемных. Об этом сообщает вице-губернатор Подмосковья, руководитель администрации губернатора региона А. А. Чупраков.
Также приемы проведут главы муниципалитетов региона, заместители глав в администрациях округов.
Граждан также выслушают уполномоченные лица администраций в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья в муниципалитетах.
Время проведения приемов — с 10:00 до 15:00.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.