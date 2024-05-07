Прием граждан Подмосковья проведут 23 апреля по вопросам в сфере здравоохранения

Личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения проведут 23 апреля в министерстве здравоохранения Подмосковья, в приемной правительства Подмосковья, а также в общественных приемных. Об этом сообщает вице-губернатор Подмосковья, руководитель администрации губернатора региона А. А. Чупраков.

Также приемы проведут главы муниципалитетов региона, заместители глав в администрациях округов.

Граждан также выслушают уполномоченные лица администраций в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья в муниципалитетах.

Время проведения приемов — с 10:00 до 15:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.