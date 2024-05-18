Овчинский: столичные производители расширяют ассортимент продукции

В Москве работают более 290 предприятий, производящие пищевую промышленность. Из них порядка 120 производят хлебобулочные и кондитерские изделия. С начала текущего года предприятия увеличили производство продукции и вышли на новые рынки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что за I квартал текущего года московские промышленники произвели 8 тыс. т кондитерских изделий, что на 31,8% превышает показатели с начала 2023 года.

«В городе производят различные сладости: торты, пирожные, печенья, зефир и другие. Также в Москве выпускают кофе: это нетипичное для столицы, но активно развивающее направление. С января по март в городе изготовили всего около 883 т, при этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29,7%», — рассказал Овчинский.

Московская компания MADEO, которая производит кофе, расширила ассортимент и начала выпуск новых сортов чая, какао и кофе. В среднем за месяц предприятие производит порядка 20 т кофе, а других продуктов, включая чай — около 1 т. Компания ожидает увеличение выпуска вдвое.

«Наша основная специализация — зерновой кофе, традиционный и десертный. На данный момент мы расширяем наш ассортимент, начиная с микролотов — небольших партий особых сортов, заканчивая натуральными растворимыми напитками. В планах запустить линейку функциональных продуктов на основе натурального кофе», — пояснил генеральный директор компании Дмитрий Левин.

Кондитерская фабрика «Тортофф» открыла цех, позволивший нарастить производство в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Предприятие расширило ассортимент и запустила новый вид десертов для реализации в розничной торговой площадке. Пилотная линейка включила 8 видов новых пирожных и 10 тортов. В будущем ее планируется дополнять. Каждый день на фабрике выпускают свыше 200 единиц продукции.

По словам основателя компании Алексея Мартынова, кроме тортов сейчас спросом пользуются макарунсы, трайфлы и капкейки.

«Мы печем на заказ, и за последний год список корпоративных клиентов сильно расширился. Недавно заключили договор с популярным сервисом доставки еды и разработали для них целую линейку тортов и десертов. В ней представлены стандартные невысокие изделия с базовым оформлением, куда заказчик может добавить надпись», — сказал Мартынов.

Он отметил, что самые известные серии — чизкейк, киевский, прага и подобные.

Компания French Kiss, специализирующаяся на выпуске сладостей ручной работы, добавила в ассортимент новые виды ореховых паст, конфет, шоколада, печенья и тортов. С коллекции напитков появились ароматный чай и кофе в зернах и капсулах, а также для заваривания в дрип-пакетах и приготовления в кофемашине.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве развивают производство и повышают инвестиционную привлекательность. В городе создали комфортные условия для крупных, средних и малых предприятий. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии, целевые займы, антикризисные инструменты и другие.

Сейчас в Москве работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открываются 40-50 крупных и средних предприятий и порядка 100 малых. Они выпускают сложную технику, медоборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь, одежду и другие товары.