Скорость судостроения в Китае грозит огромными проблемами для США

У китайского побережья впервые заметили секретную военную разработку, которая несет огромные проблемы для США. До этого о ней лишь были слухи, сообщает РИА Новости.

Единственным источником информации о разработке являются размытые фотографии из социальных сетей. На них изображено судно «размером с фрегат». Опознавательных знаков у него нет.

The Aviationist отметил сходство разработки с шведскими корветами-невидимками класса Visby. Корпус сделали в виде комбинации плоских поверхностей, которые находятся под разными углами. У судна нет крупных антенн, что позволяет снизить заметность корабля для инфракрасных, акустических, гидроактустических, радиолокационных и некоторых других датчиков.

Новая разработка может заменить основные китайские корветы «тип 056», производство которых все еще продолжается. По мнению эксперта по китайскому вооружению Андреаса Рупрехта, разработка является комплексной испытательной платформой.