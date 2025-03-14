Прием граждан по вопросам социальной поддержки прошел в Лосино-Петровском

Сегодня, 14 марта, в рамках единого дня приемов участников СВО и членов их семей, партийцы провели личный прием граждан по вопросам социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации Лосино-Петровского.

Мероприятие состоялось на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский. В приеме приняли участие главный эксперт отдела социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы администрации округа Артем Борисов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и депутат совета депутатов Гузаль Данилова.

На прием обратились два члена семьи участника СВО. Первая заявительница попросила помощи в оформлении материальной поддержки. Она уточнила, какие документы необходимы для получения данной помощи, и получила подробные разъяснения от специалистов. Вторая обратившаяся задала вопрос о мерах социальной поддержки, которые могут быть предоставлены в случае временной потери работы или возникновения финансовых трудностей. Ей также были даны исчерпывающие ответы и рекомендации.

«Мы понимаем, насколько важно оказывать поддержку семьям участников СВО. Это наш долг перед теми, кто защищает нашу страну. Мы готовы помочь в решении любых вопросов, связанных с социальной защитой, и сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь наших граждан в это непростое время», — отметил Вячеслав Градин.

«Семьи участников СВО заслуживают особого внимания и заботы. Мы обязаны обеспечить их всем необходимым, чтобы они чувствовали нашу поддержку и знали, что они не останутся один на один с трудностями. Сегодняшний прием — это еще один шаг к укреплению социальной справедливости и помощи тем, кто в ней нуждается», — добавила Гузаль Данилова.

Обратившиеся выразили благодарность за оперативность и внимание к их проблемам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.