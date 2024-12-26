Скоро наступит Новый год, а с ним — традиционные корпоративы. Однако, как показала практика, именно праздничные мероприятия порой становятся причиной увольнений. Почему так происходит и какие признаки должны насторожить работодателя и сотрудников, сообщила РИАМО HR-бизнес-партнер КГ PROGRESS, эксперт в сфере управления персоналом Екатерина Зеленкова.

Новогодний корпоратив — это не только возможность для сотрудников расслабиться и отметить годовые достижения, но и потенциальный повод для разногласий и конфликтов.

Неправильно организованные мероприятия могут привести к демотивации, испорченным отношениям и даже увольнениям. Эксперт считает, что корпоративы могут быть как катализатором токсичной атмосферы, так и инструментом для укрепления командного духа, если подойти к организации с умом.

«Корпоративы — это не только веселье, но и индикатор корпоративной культуры. Если в организации возникают проблемы, они будут проявляться и на новогодних вечеринках. Неадекватное поведение на корпоративе может стать сигналом для сотрудников о том, что их не ценят, не уважают и не поддерживают, а это приводит к разочарованию и желанию покинуть компанию», — объяснила Зеленкова.

Одним из главных признаков токсичной вечеринки может быть отсутствие уважения к личным границам сотрудников. Когда на мероприятии поддаются излишнему давлению, например, заставляют пить или танцевать, это становится психологическим насилием. В таких случаях работник может почувствовать себя униженным и потерять уважение к работодателю. Важно помнить, что корпоратив — это не только повод для развлечений, но и шанс подчеркнуть ценности компании, уважение к каждому сотруднику.

«Когда корпоратив превращается в повод для устрашения или давления, особенно в отношении тех, кто не любит участвовать в таких мероприятиях, это может нанести серьезный удар по репутации компании. Здесь важно найти баланс, чтобы корпоратив был местом для отдыха, а не для внутренней борьбы», — подчеркнула эксперт.

Также стоит отметить, что корпоративы могут обострить уже существующие конфликты между сотрудниками, когда не запланированные или неудачные шутки приводят к ссорам. Если такие ситуации не решаются должным образом, это может повлиять на рабочую атмосферу и вызвать отторжение у работников.

Наконец, особое внимание стоит уделить алкоголю. Чрезмерное потребление спиртного на корпоративе может привести к тому, что сотрудники теряют самоконтроль, начинают вести себя агрессивно или неприлично, что оставляет негативный след на корпоративной культуре компании. Зеленкова напоминает, что важно контролировать такие моменты, чтобы праздник не стал поводом для дискомфорта.

«Работодатель должен продумать такие моменты заранее, обеспечив безопасную атмосферу на корпоративе, где все будут чувствовать себя комфортно. Это важно не только для имиджа компании, но и для поддержания морального климата внутри коллектива», — объяснила HR.

Корпоративы должны способствовать сплочению команды, но, как показывает практика, их организация требует внимательности и чуткости. Токсичные новогодние вечеринки, которые игнорируют потребности сотрудников, могут стать причиной не только плохого настроения, но и увольнений.