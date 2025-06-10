При реконструкции скейт-площадки в Красногорске учтут пожелания молодежи

Реконструкцию скейт-площадки начали в подмосковном Красногорске в рамках комплексного благоустройства Яблоневого сквера. При реализации проекта учтут пожелания жителей. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Елена Горшкова. Она встретилась с активистами скейт-движения во вторник, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Встретились с активистами скейт-движения, райдерами, в Яблоневом сквере на стройлощадке будущего скейт-парка. Обсудили проект, приняли предложения от молодежи и коррективы по установке зон, в том числе для начинающих экстремалов. Договорились быть на связи по любым вопросам», — сказала Елена Горшкова.

Скейт-парк является местом притяжения для любителей экстремальных видов спорта. После реконструкции они смогут оттачивать выполнение трюков на новом современном оборудовании.

Яблоневый сквер в Красногорске более 70 лет назад заложили работники Красногорского завода им. Зверева. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова здесь будут обновлены пешеходная сеть, освещение, проведено озеленение, установлены инсталляции с акцентом на фото и кинохронику.

Помимо скейт-парка, спортивный кластер в сквере дополнят баскетбольная, паркур- и воркаут-площадки, площадка для настольного тенниса, а также амфитеатр под навесом и площадка с качелями на склоне с видом на проходящие активности.

Работы в Яблоневом сквере идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.