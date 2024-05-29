При поддержке подмосковного физтех-лицея в ЯНАО открылся первый технопарк

В Ямало-Ненецком автономном округе открылся первый детский технопарк, главной поддержкой которого стал физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ямальский «Кванториум» будет поддерживать технопарк физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Дети получат доступ к инновационным образовательным программам и современному оборудованию. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители учреждений Андрей Богданов и Оксана Рябцева.

Около 800 детей в возрасте от 10 лет и старше смогут посещать образовательные программы технопарка. В «Кванториуме» также предусмотрены дошкольные программы и платные занятия для взрослых.

Ребята будут изучать робототехнику, программирование, промышленный дизайн, нанотехнологии и аэрокосмические технологии. Над методиками и образовательными треками будет работать команда технопарка физтех-лицея.



Руководитель Подмосковного технопарка Андрей Богданов подчеркнул, что дети получат инженерные навыки, которые позволят им не только решать задачи, но и воплощать свои идеи в жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер».