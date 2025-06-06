При благоустройстве Каштановой аллеи в Коломне сохранят облик пространства

В Коломне стартовали работы по благоустройству Каштановой аллеи, популярной зоны отдыха горожан. По словам главы муниципального образования Александра Гречищева, основной задачей является сохранение уникального облика зеленого пространства с одновременным повышением комфорта и привлекательности для посетителей. Необходимо сохранить общественное пространство в его уникальном стиле, дополнив новыми элементами, которые подчеркнут его особую атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня на аллее насчитывается порядка 200 деревьев различных пород, включая каштаны, липы, тополя и лиственницы. В ходе благоустройства планируется озеленение территории путем посадки новых растений, что сделает ее еще живописней.

В целом благоустроительные работы включают обустройство новых тротуаров и пешеходных зон, установку малых архитектурных форм, качелей с перголами. Площадь реконструируемого участка составляет 1,5 га. Завершение работ ожидается осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.