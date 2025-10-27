Президиум «Единой России» Московской области обсудит поведение муниципального депутата

Ранее депутат городского совета депутатов Дубны Екатерина Аратова допустила некорректные высказывания в связи с работами по благоустройству Чернореченского леса в Дубне. Решение в отношении депутата будет вынесено на заседании президиума партии 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В сети было распространено видео, на котором Екатерина Аратова позволила себе нецензурные высказывания. В пресс-службе партии пояснили, что распространенные видео датируются 2024 годом — на момент публикации Аратова была частным лицом и не являлась ни депутатом, ни членом партии.

Комментируя ситуацию, руководитель регионального исполкома Денис Перепелицын уточнил, что Екатерина Аратова позволила себе высказывания, будучи уже сторонником партии. И напомнил, что статус сторонника предполагает соблюдение этических правил.

«Как только человек становится нашим сторонником, он принимает определенные правила поведения и обязуется соответствовать требованиям. Это должен понимать каждый, кто вступает в наши ряды. На заседании президиума мы рассмотрим поведение депутата и примем соответствующее решение», — отметил руководитель регионального отделения партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.