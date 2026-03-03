Президентский фонд природы подвел итоги года

Президентский фонд природы подводит итоги года, показывая масштаб поддержки экологических проектов и реальные изменения по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Президентский фонд экологических и природоохранных проектов («Президентский фонд природы») подвел итоги работы за прошедший год. За это время поддержку получили 157 проектов по всей стране, из которых 37 связаны с Арктической зоной — одним из ключевых направлений экологической повестки.

Проекты охватывают широкий спектр задач: сохранение редких видов животных и растений, научные исследования, развитие особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение и волонтерские инициативы по очистке природных территорий. В работе участвуют как крупные заповедники и научные организации, так и инициативные команды, волонтеры и отдельные исследователи.

В течение года проведены экспедиции, организован мониторинг биоразнообразия с использованием фотоловушек, реализованы проекты по очистке территорий и вовлечению жителей в экологическую повестку. Отдельное внимание уделяется Арктике, где реализуются инициативы по сохранению хрупких экосистем и адаптации к климатическим изменениям.

Публикация итогов работы приурочена к годовщине создания фонда, которая отмечается 3 марта. К этой дате на ресурсах фонда и партнерских площадках выходят материалы о реализованных проектах, их участниках и достигнутых результатах.