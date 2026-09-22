Президентский фонд природы начнет выдавать «заповедные» стипендии в ноябре

Президентский фонд природы начнет ежегодно выдавать студентам «заповедные» стипендии в размере 30 тыс. рублей. Также с 1 сентября стартовал прием заявок на третий конкурс экологических и природоохранных проектов — подать их можно до 30 сентября, сообщил председатель правления фонда Илья Чукалин.

«Мы каждый год планируем выдавать стипендии Президентского фонда природы, начнем это делать в ноябре. <…> В 2027 году у нас 110 лет заповедной системе России, соответственно, мы каждый год будем выдавать столько стипендий, сколько лет заповедной системе РФ», — сказал Чукалин в ходе тематической пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что любой студент на сайте заповеднаястипендия.рф может подать заявку, в которой нужно изложить, в чем его интерес к природоохранным территориям и как он хочет помочь развитию заповедной системы России. Чукалин добавил, что стипендия составляет 30 тыс. руб.

«С 1 сентября идет прием заявок на третий конкурс экологических и природоохранных проектов. Мы рассчитываем, что заявок будет много, мы очень надеемся на активность представителей природоохранного сообщества, потому что сейчас созданы максимальные условия для поддержки общественной инициативы. В стране многое делается в плане сохранения биоразнообразия, теперь создана масштабная система поддержки общественных инициатив в сфере охраны дикой природы. До 30 сентября у нас идет прием заявок на текущий конкурс», — сказал Чукалин.

Он уточнил, что первый этап — это заявительная часть, которую можно назвать работой с проектной деятельностью. А именно, нужно изложить, как автор пришел к этой теме, в чем ее значимость и что предлагается сделать.

Председатель экспертного совета Президентского фонда природы Андрей Шаронов добавил, что совет состоит из 19 экспертов, членов экспертного совета, и большой группы экспертов, которые работают онлайн, — их 78 человек. А также почти 100 человек инспектируют проекты.

«Сначала мы смотрим на проекты: в чем идея, взаимосвязана ли она внутри себя, связана ли она с теми проектными активностями и госпрограммами, которые существуют, и каков может быть результат, можно ли вообще реализовать идею. На втором этапе проект оценивается по 10 критериям, и каждый проект смотрят два эксперта. <…> Проекты подразделяются на 5 категорий, важно, что там есть исследовательские проекты, экспедиционные и так далее», — сказал Шаронов.

Он отметил, что отдельную заинтересованность у экспертов вызывают проекты, чей эффект не одномоментный, а приносящий пользу и позитивный результат в долгосрочной перспективе. Также Шаронов призвал тех, кто подумывает над реализацией своих природоохранных идей, присоединиться к конкурсу и направить заявку.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

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