Президент РФ поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел», — заявил в видеообращении.

Он подчеркнул, что лучших сотрудников МВД всегда отличало мужество, принципиальность, твердая вера в силу закона и справедливости.

10 ноября отмечается День МВД России, который посвящен сотрудникам внутренних дел. Этот праздник был учрежден в 2005 году. В этот день проходят торжественные мероприятия, посвященные работе и подвигам сотрудников правоохранительных органов. Отмечая День МВД, обычно вспоминают о трудных и ответственных моментах, с которыми сталкиваются сотрудники полиции.

Этот праздник напоминает о важности и сложности их задач, а также о необходимости уважения и поддержки со стороны общества. День МВД России становится поводом высказать благодарность сотрудникам, защищающим закон и общественную безопасность.