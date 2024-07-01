Превышений вредных веществ в воздухе Сергиево-Посадского округа не выявлено

По просьбе администрации Сергиево-Посадского городского округа ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверил состояние воздуха в поселке Пересвет и деревне Коврово. Поводом послужили обращения граждан, жалующихся на неприятный запах в ночное время, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Нам поступило обращение от администрации с просьбой произвести замеры воздуха в указанных населенных пунктах. На место была отправлена передвижная экологическая лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Отбор проб производился в селитебной зоне в ночное время».

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по 31 загрязняющему веществу: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород и др.

Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований зафиксировано не было.

«Нас часто просят проверить воздух не только жители, но и муниципальные образования, ведь у них нет специальных средств для отбора проб и лабораторий, где бы можно было произвести их анализ. Мы в таких вопросах помогаем администрациям и передаем им информацию о результатах отбора проб воздуха в их городских округах», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.