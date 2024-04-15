Преподаватели и мастера из ДНР и ЛНР проходят стажировку в Подмосковье

В Губернском колледже проходят стажировку 9 преподавателей и мастеров производственного обучения из средних профессиональных организаций Донецкой и Луганской народных республик: Макеевского педагогического колледжа (ДНР), Донецкого техникума моды и дизайна (ДНР) и Стахановского техникума (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Преподаватели приняли участие в деловой программе конкурса «Учитель года Подмосковья-2024», а также в мастер-классах на базе четвертого корпуса Губернского колледжа, где обучаются студенты по профессии сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Педагоги и обучающиеся Губернского колледжа продемонстрировали гостям фрагменты занятий по сварке, в том числе практикум по подготовке и свариванию металлических пластин под прямым углом на ручном сварочном аппарате и фрагмент тренировочного занятия на тренажере Soldamatic.

Методист Светлана Корнюхина совместно с коллегами поделилась опытом проведения демонстрационного экзамена и внедрения профессиональных компетенций в цикл общеобразовательных дисциплин. В рамках стажировки Стахановскому техникуму от Губернского колледжа был передан сварочный инвертор Сварог.

Помимо образовательной программы, гости посетили спектакль в Серпуховском музыкально-драматическом театре, Серпуховский историко-художественный музей и познакомились с достопримечательностями и историей города Серпухов в рамках экскурсионной программы.

Сотрудничество укрепило профессиональные связи между преподавателями Московской области и новых регионов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.