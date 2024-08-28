Преподаватель красногорской школы купила квартиру по «Соципотеке»

Подмосковный учитель из Красногорска Светлана Давыдова справила новоселье с помощью социальной программы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Светлана Давыдова, работающая учителем русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе № 18 Красногорска, в новом учебном году планирует переехать в собственную двухкомнатную квартиру. Приобрести жилье преподавателю помогла программа «Социальная ипотека».

Обладательница сертификата, педагогический стаж которой превышает 25 лет, говорит, что у нее были очень хорошие учителя, и она решила последовать их примеру.

«Русский язык, литература всегда были моими любимыми предметами. Сейчас я хочу передать эту увлеченность моим ученикам. С другой стороны, общение с детьми обогащает. Чувствуешь себя молодой, идешь в ногу с жизнью», — рассказала Светлана.

Долгое время семья Давыдовых, в которой двое детей, жила в съемной квартире. Узнав в администрации школы о региональной мере поддержки, Светлана решила подать документы.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон — есть парки, пруды», — отмечает педагог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.

