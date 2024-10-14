Преподаватель Клопков дал советы россиянам, как помочь детям выбрать профессию

Все школьники выпускного возраста сталкиваются со сложностью выбора будущей профессии. Помощь в выборе школьникам могут оказать не только родители, но и учителя в школах или другие взрослые наставники. Первое, что нужно сделать, это помочь подростку определить его интересы и сильные стороны. Об этом РИАМО сообщил преподаватель, координатор «Филипповской школы онлайн» Кирилл Клопков.

«Почаще спрашивайте: „Какие предметы тебе нравятся больше всего?“ или „Что тебе удается лучше всего?“ Также можно сходить на профориентацию, чтобы выявить профессии, которые соответствуют навыкам и интересам вашего ребенка», — посоветовал Клопков.

Экскурсия на рабочие места или стажировки для школьников также могут стать хорошей опорой при выборе будущей профессии. Дети смогут составить реальное представление о той или иной деятельности.

Значимые взрослые могут помочь школьнику понять, какие профессии востребованы, какие имеют высокий доход, а какие могут предлагать хороший баланс между работой и личной жизнью. При этом не следует подавлять энтузиазм — важно дать информацию, не обесценивая интересы подростка.

«Помимо учебы, помогайте школьнику развивать „мягкие навыки“: умение общаться, работать в команде, решать проблемы. Эти навыки ценятся в любой профессии. Также стоит обращать внимание на технические и цифровые навыки, которые становятся все более важными — от составления презентаций до программирования», — добавил эксперт.

Клопков подчеркнул, что при выборе профессии школьник может начать стрессовать и переживать. В это время взрослые должны напомнить, что выбор профессии — это целый процесс и в будущем можно изменить выбор и получить дополнительное образование.