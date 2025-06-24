Преподаватель из Зарайска стал победителем отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс»

Сергей Дергачев, преподаватель Зарайского педагогического колледжа (филиала ГСГУ), завоевал золотую медаль в компетенции «Учитель начальных классов» на отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и объединили сильнейших педагогов из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Участники показали фрагмент урока по окружающему миру с использованием робототехнического конструктора «Мататалаб». По итогам испытаний Сергей Дергачев получил наивысшие баллы среди всех конкурсантов.

Подготовкой участника занималась директор колледжа Галина Городничева. Отмечается, что Дергачев уже становился победителем национального этапа «Абилимпикс» два года назад — тогда он представлял регион как студент.

Теперь преподаватель представит Московскую область в финале национального чемпионата «Абилимпикс-2025», который пройдет в Москве с 30 октября по 2 ноября. Участники покажут профессиональные навыки в 50 компетенциях.

В числе финалистов также студентка филологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета Александра Буздина.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Московская область традиционно показывает высокие результаты на чемпионате и уверенно продолжает движение к новым победам.

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