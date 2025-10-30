сегодня в 19:57

Преподаватель из Рузы стал лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства

Преподаватель Дороховской ДШИ, расположенной в Рузском муниципальном округе, Дмитрий Гиренко стал лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства. В Центральном доме работников искусств в Москве состоялась конференция, посвященная итогам Всероссийского открытого фестиваля-конкурса педагогического мастерства «Музыка — универсальный язык человечества». Это значимое событие собрало профессионалов со всей страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из ярких моментов конференции стало выступление ансамбля «Perola barocca» под руководством преподавателя Дмитрия Гиренко Дороховской ДШИ. Ансамбль представил отдельные номера на конференции.

Особенно радостным событием стало известие о том, что Дмитрий Владимирович стал лауреатом I степени на этом престижном конкурсе. Его проект серии концертов «Музыка сквозь время» был отмечен жюри как выдающийся.

«Поздравляем Дмитрия Владимировича с заслуженной победой и ярким выступлением на конференции!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.