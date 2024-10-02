сегодня в 18:48

Преподаватель из Подмосковья стал призером Всероссийского конкурса «Мастер года»

В Тюмени завершился финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Преподаватель колледжа «Подмосковье» Светослав Масанин вошел в десятку лучших участников и стал призером, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Светослав представил на конкурсе урок на тему «Предхирургическая обработка раны», в котором продемонстрировал навыки ухода за ранеными в экстремальных условиях, проведение хирургической операции с использованием VR-очков и оказание первой помощи в условиях дымовой завесы.

Обладая опытом работы санитарным инструктором в армии, Светослав активно участвует в тренировках мобилизованных и изучает новые технологии в области медицины, что подтверждает его высокий профессиональный уровень.

«Наш регион богат своими талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.