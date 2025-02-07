Преподаватель из Химок стала победителем Всероссийского конкурса «Знание. Лектор»

Потапова прошла большой путь длиною в девять месяцев. В рамках туров учитель выполняла различные испытания и делилась знаниями с другими. Она представила свои авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошла многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций и собеседования с экспертами.

За упорный труд педагог получила в награду мраморный куб, олицетворяющий величие и стойкость, а также премию в размере 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

«От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но вы формируете мировоззрение ребят. Сегодня вместе с вами мы развиваем нашу суверенную систему образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор», — сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Всего в финал конкурса вышли 140 сильнейших педагогов среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Они прошли отбор более 100 человек на место. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.