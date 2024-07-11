Преподаватель из Егорьевска стала лучшим добровольцем чемпионата «Абилимпикс»

Тьютер и преподаватель Егорьевского техникума Юлия Шлыкова стала победителем областного конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс-2024» в номинации «Лучший наставник». В нем приняли участие более 90 сотрудников средних специальных и высших учебных заведений региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга Егорьевск.

Юлия Шлыкова подготовила для конкурса визитку, в которой рассказала о своем опыте организации и проведения волонтерских акций, реализации социальных проектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями. В их числе были благотворительные акции по сбору средств для больных детей и гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, мероприятия в поддержку здорового образа жизни и для помощи приютам для бездомных животных, обучение волонтеров из числа студентов Егорьевского техникума, а также проведение творческих мастер-классов для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В копилке достижений Юлии Шлыковой призовое место в конкурсе «Лучший волонтер социальной инклюзии Московской области» в номинации «Социальный проект». В настоящее время Юлия Константиновна и волонтерский актив Егорьевского техникума вместе с медиа-центром помогают претворять в жизнь федеральный проект «Профессионалитет». Они, как амбассадоры, рассказывают абитуриентам о плюсах участия в этой программе, которая позволяет за небольшой срок обучения на базе Егорьевского техникума и предприятий-партнеров получить важные практические навыки в наиболее востребованных профессиях, также активисты снимают и выкладывают в социальные сети видео ролики об этом проекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.