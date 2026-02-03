Преподаватель из Дмитрова прошла в финал конкурса «Педагогический дебют – 2026»
Фото - © Министерство образования МО
Преподаватель Дмитровского техникума Кристина Степанова стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2026» и вышла в финал, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Кристина Степанова, преподаватель Дмитровского техникума, успешно прошла заочный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2026» и примет участие в очном туре. В финале конкурса участников ждут новые испытания, мастер-классы, открытые уроки и встречи с лучшими молодыми педагогами страны.
В администрации техникума подчеркнули, что конкурс объединяет перспективных и увлеченных педагогов со всей России. Коллеги выразили поддержку Кристине Степановой и отметили ее профессионализм, знания и творческий подход к работе.
В министерстве образования Московской области напомнили, что конкурс проводится с 2006 года. Его цель — выявление и поддержка талантливых молодых педагогов, повышение престижа профессии учителя и формирование профессионального сообщества специалистов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.
«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.