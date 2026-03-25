Преображение Детской школы искусств № 3 ведется в Балашихе

В День работника культуры России депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Балашиха Ольгой Бортновской посетили Детскую школу искусств № 3, здание которой было капитально отремонтировано в рамках Народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба партии.

Они поздравили педагогический коллектив и учеников с профессиональным праздником, а также осмотрели обновленные учебные классы, актовый зал и музейную экспозицию, посвященную жизни и творчеству Федора Шаляпина.

«В Подмосковье с 2021 количество капитально отремонтированных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры выросло на 40%. Только за последние годы в Балашихе капитально отремонтированы три дома культуры — „Балашиха“, „Кучино“, „Северный“, обновлены библиотеки Федора Тютчева и Андрея Белого, Маленький театр кукол. На данный момент завершаются работы в Доме офицеров в микрорайоне Заря. В преддверии профессионального праздника желаю нашим деятелям культуры интересных задач, творческих экспериментов, а также благодарных учеников и зрителей», — отметил Тарас Ефимов.

Директор школы Алексей Коваленко рассказал гостям об истории здания. Оно было введено в эксплуатацию в 1928 году. В разные годы здесь располагались клуб суконной фабрики, библиотека, затем — институт ИСЭПиМ. После передачи здания Детской школе искусств № 3 здесь началось поэтапное обновление.

«Сегодня здание преобразилось как снаружи, так и внутри. Благодаря поддержке муниципалитета школа получила новую мебель, музыкальные инструменты и необходимое оборудование. Педагогический коллектив учреждения насчитывает 23 работника, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. В школе обучается 375 детей по трем направлениям: музыкальному, художественному и хореографическому», — рассказал Алексей Коваленко.

Ученик четвертого класса фортепианного отделения Максим Чистяков, осваивающий восьмилетнюю программу обучения, поделился впечатлениями от обновленной школы.

«Приятно приходить и учиться в обновленной школе, после ремонта кабинеты стали просторнее, и в интерьере появилось больше красок. Мне нравится заниматься музыкой, она вызывает положительные эмоции, а также хорошо развивает мозг», — поделился Максим Чистяков.

В настоящее время продолжается сбор инициатив от граждан для формирования обновленной Народной программы партии. Сбор предложений идет на платформе естьрезультат.рф, где каждый может оставить идею по образованию, здравоохранению, ЖКХ, промышленности, культуре, экологии и другим направлениям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», – пояснил Воробьев.