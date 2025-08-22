Предвыборную программу утвердили в Подмосковья на Конференции «Единой России»

В период с 12 по 14 сентября жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место. Партию «Единая Россия» представят 196 кандидатов, из них 75 действующих и 121 новый кандидат, передает пресс-служба партии.

В их числе — 17 бойцов специальной военной операции и вдова погибшего героя. «Единая Россия» уже подготовила около 600 наблюдателей на предстоящие выборы. На каждой участковой избирательной комиссии будет как минимум один наблюдатель, представляющий кандидата, выдвинутого от партии.

На прошедшей Конференции в Балашихе одной из ключевых тем стала реализация Народной программы, куда вошло 57 тысяч наказов от жителей. Часть предложений уже включена в дорожные карты, другие станут основой для работы нового созыва депутатов.

В Электростали был представлен отчет о результатах внутрипартийной работы в контексте СВО. С 2022 года здесь собрали и отправили на фронт более 300 грузов гуманитарной помощи.

В Дмитрове, Лыткарино и Наро-Фоминске основным вопросом повестки второго этапа стало утверждение предвыборной программы.

В предвыборную программу кандидатов в Совет депутатов Фрязино легли народные инициативы и наказы. Во время прошлых выборов от избирателей был получен 2241 наказ — все они выполнены досрочно в 2024 году. В стадии реализации находятся еще порядка 150 наказов, поступивших в период с 2021 по 2024 годы, — большинство из них будут реализованы в текущем году.

В Шатуре главным вопросом повестки стало выдвижение кандидатов. Среди них — медицинские работники, педагоги, представители социальной сферы, а также участник специальной военной операции Василий Карпов. Сегодня он возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО в Шатуре.

В Подольске также утвердили предвыборную программу. Процесс регистрации кандидатов завершён — «Единую Россию» в муниципалитете представят 35 человек.

Напомним, отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на участок, так и в электронной форме. Для того чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте vybory.gov.ru, используя учётную запись от портала Госуслуги. Подать заявление можно до 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.