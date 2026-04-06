Предвестники весны: журавли вернулись в Кузбасс

В Кузбасс прилетели журавли — одни из первых предвестников весны. Кадрами с птицами поделились очевидцы в социальных сетях, сообщает Сiбдепо .

Орнитологи отмечают, что появление журавлей считается устойчивым признаком пробуждения природы и скорого потепления. Регион становится для них важной остановкой во время сезонной миграции на север.

Большинство видов журавлей, обитающих в России, относятся к перелетным птицам. Осенью они отправляются на зимовку в Африку, Индию и Китай, а весной возвращаются к местам гнездования.

Гнездятся журавли преимущественно на болотах. Питаются как растительной, так и животной пищей, а перелеты совершают стаями.

