Предвестник ЧП: жители Чили нашли на берегу 5-метрового сельдяного короля

На пляже Мехильонеса на севере Чили обнаружили редкую глубоководную рыбу длиной около пяти метров. Находка совпала с серией землетрясений и вызвала опасения местных жителей, сообщает «Царьград» .

Сельдяного короля нашли 20 октября в провинции Антофагаста. По данным Daily Mail, после этого чилийцы начали писать, что следующий удар стихии придется на север страны. Геофизик Стефан Бернс также обратил внимание на находку, отметив, что ситуация повторяется.

9 октября у берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,7. 11 октября в Перу зафиксировали толчки силой 5,2 балла, а 17 октября землетрясение той же силы случилось в Эквадоре. В Чили толчки разной интенсивности отмечали в течение всего октября.

Сельдяные короли большую часть жизни проводят на глубине свыше 900 метров и почти не поднимаются к поверхности. Молва считает их появление на берегу предвестием катаклизмов.

Японский геолог Киеси Вадацуми предположил, что эти рыбы могут быть более восприимчивы к движениям тектонических плит, поскольку обитают вблизи морского дна. Этим он объясняет их возможную способность предчувствовать стихийные бедствия.

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